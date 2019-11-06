По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

В Главный военный клинический госпиталь Киева 6 ноября прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев.

"В Киев прибыл борт с ранеными, сделайте репост, пожалуйста! По Столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших воины с ампутацией и есть в очень тяжелом состоянии. За 3 последних месяца более 90 раненых", – написала она.

Волонтер сообщила, что нужна кровь, сдать которую можно в центре крови на территории госпиталя с понедельник по четверг с 9-12, при себе иметь паспорт, по адресу: Госпитальная, 18.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, спортивные костюмы, куртки. Из лекарств – "Дексалгин" и "Кетанов" (обезболивающее в ампулах). Еще нужны пеленки под раны, шампуни, полотенца, станки для бритья, носки и нижнее белье.

"Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии, в столовой. Воинов много и всем нужна забота и внимание. Я публикую чеки, что покупаю + фото отправленных посылок на фронт", – написала Юсупова.

Карты для помощи: Приватбанк 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова).

Монобанк 4441 1144 4022 0109 Юсупова Наталья.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, ГУР Минобороны Украины узнало, что на Донбассе командование ВС РФ продолжает усиливать оккупационные войска запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В то же время российские наемники маскируют технику.

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