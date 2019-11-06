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6 ноября • обновлено в 16:45
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По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

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В Главный военный клинический госпиталь Киева 6 ноября прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев.

"В Киев прибыл борт с ранеными, сделайте репост, пожалуйста! По Столичному шоссе снова неслись скорые с мигалками, среди прибывших воины с ампутацией и есть в очень тяжелом состоянии. За 3 последних месяца более 90 раненых", – написала она.

Волонтер сообщила, что нужна кровь, сдать которую можно в центре крови на территории госпиталя с понедельник по четверг с 9-12, при себе иметь паспорт, по адресу: Госпитальная, 18.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, спортивные костюмы, куртки. Из лекарств – "Дексалгин" и "Кетанов" (обезболивающее в ампулах). Еще нужны пеленки под раны, шампуни, полотенца, станки для бритья, носки и нижнее белье.

"Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии, в столовой. Воинов много и всем нужна забота и внимание. Я публикую чеки, что покупаю + фото отправленных посылок на фронт", – написала Юсупова.

Карты для помощи: Приватбанк 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова).

Монобанк 4441 1144 4022 0109 Юсупова Наталья.

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

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По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, ГУР Минобороны Украины узнало, что на Донбассе командование ВС РФ продолжает усиливать оккупационные войска запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В то же время российские наемники маскируют технику.

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Темы
Помощь раненым в АТО военным Война на Донбассе
Место
Украина Киев
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і не видаляй мій комент
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Киборгам высылаю какаву и легинсы... Встречайте!!
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васильевич василий
васильевич василий
Они хату покинули - пошли убивать чтоб Петя побольше мог воровать
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