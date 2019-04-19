По Киеву прокатилась волна минирований: под угрозой известные отели

Вечером 19 апреля в полицию Киева поступило несколько сообщений о минировании общественных заведений.

Угрозы касались отелей Alfavito, VISAK, "Оберіг", Hilton, InterContinental и "Опера", гостинично-ресторанного комплекса Asteri, сообщает "Информатор".

Отмечается, что почти все звонки поступили полицейским в одно и то же время – около 21:00. Люди были эвакуированы из заведений.

Фото с места событий. Отель VISAK Киев Оперативный

По предварительным данным, сообщение о минировании гостинично-ресторанного комплекса Asteri поступило на электронную почту администратору заведения.

Взрывотехники и кинологи работают над поиском опасных предметов, детали происшествий устанавливаются.

Иллюстрация. Отель Hilton в Киеве Kyiv Maps

Отметим, во время предвыборных дебатов в студии "Суспільного" в Киеве вечером 19 апреля заявили, что в зале может находится человек, который якобы намерен совершить террористический акт.

Сообщение о возможном покушении на президента Украины Петра Порошенко поступило на линию "102".

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании отеля на улице Институтской.

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