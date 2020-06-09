Плюс 33 за сутки: опубликована свежая статистика по коронавирусу в Киеве

По состоянию на утро 9 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3523 человек. Из них у 33 заболевание обнаружили за последние сутки.
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От COVID-19 скончалось всего 79 пациентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Коронавирус в Киеве
Заболели:
20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
12 мужчин от 19 до 73 лет;
один мальчик, которому девять лет.
Выздоровели за сутки 37 человек. Всего коронавирус победили 925 жителей столицы.
Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в Святошинском районе – семь, Оболонском и Подольском – по пять случаев.
Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 9 июня в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки –394.
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