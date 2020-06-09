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9 июня • обновлено в 09:13
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Плюс 33 за сутки: опубликована свежая статистика по коронавирусу в Киеве

2.1т
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По состоянию на утро 9 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3523 человек. Из них у 33 заболевание обнаружили за последние сутки.

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От COVID-19 скончалось всего 79 пациентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве

Заболели:

  • 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

  • 12 мужчин от 19 до 73 лет;

  • один мальчик, которому девять лет.

Выздоровели за сутки 37 человек. Всего коронавирус победили 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в Святошинском районе – семь, Оболонском и Подольском – по пять случаев.

Плюс 33 за сутки: опубликована свежая статистика по коронавирусу в Киеве

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 9 июня в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки –394.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

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