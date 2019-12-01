"Пизанская башня" в Киеве: в сети раскрыли тайну перекошенного дома

В сети раскрыли тайну "Пизанской башни" Киева – пятиэтажного дома, который десятками лет стоит перекошенным на пересечении улицы Вячеслава Черновола и проспекта Победы.

О постройке написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Именно под постом жители города рассказали историю дома (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На пересечении ул. Черновола и проспекта Победы стоит перекошенный 5-этажный дом. Не совсем понятно, почему его так перекосило, но, говорят, из-за близости к реке Лыбидь, нестабильного грунта, а еще нужен хороший фундамент", – говорится в посте.

"Пизанская башня" в Киеве: раскрыт секрет Факты

Так, в комментариях киевлянка Елена Кувшинова рассказала, что дом стоит перекошенным еще с ее детства, а это, добавила она, около 40 лет. По словам женщины, ранее существовала только одна версия ситуации – просев из-за близости к реке Лыбидь.

Еще один киевлянин Виктор Левчишин сообщил совсем другую историю. Он пересказал слова одного из своих преподавателей в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Мужчина написал, что сначала было поочередно сооружено два дома, конструкции фундаментов которых были разными. Между сооружениями сознательно оставили расстояние.

По его словам, первый секретарь ЦК КПСС однажды приехал в Киев и повелел, чтобы между домами сделали расстояние. Однако так называемые деформационные швы сделали большего размера, чем обычно.

"Хрущев снова прилетел в Киев, и, когда проезжал мимо этого дома по Воздухофлотскому мосту, сказал: "Молодцы! Исправили ошибку. Но почему дом стоит, как один зуб во рту?" Далее была команда, и дома сомкнули. И все! Фундаменты этих домов разные, масса разная, сооружение начало клониться. Пытались спасти – еще хуже стало", – подчеркнул Левчишин.

Он отметил, что сам был в том доме и квартиры там находились в ужасном состоянии.

Как написало издание "Факты", сооружение на проспекте Победы наклонилось сразу после заселения, в 1961 году. Жители дома предположили, что большое влияние на ситуацию имеет то, что рядом находится русло реки Лыбидь, а раньше во дворе здания было озеро, но его засыпали и построили школу.

"Мой дом по ночам трещит, в стенах щели, в полу, в железобетонных перекрытиях образуются новые трещины. Дыра в полу в коридоре помогает нам следить за состоянием труб в подвале, которые часто ремонтируют. Я уже не говорю, что крыша течет и коридоры в грибке с пятого по второй этаж. Нам страшно", – сказала киевлянка.

"Пизанская башня" в Киеве: раскрыт секрет Факты

"Пизанская башня" в Киеве: раскрыт секрет Клуб коренного киевлянина

Комментарии киевлян Скриншот

Комментарии киевлян Скриншот

Комментарии киевлян Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Борщаговке в Киеве заметили необычную разноцветную лепнину на старом доме на улице Жолудева. В сети пользователи с сарказмом отреагировали на ситуацию.

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