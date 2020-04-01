От "Родины-Матери" до Лысой горы: появились фото самых ужасных мест в Киеве

В сети опубликовали список самых ужасных и загадочных мест в столице Украины – Киеве. Это и Северный мост, и скульптура "Родина-Мать", и Зеленый театр, и Байковое кладбище, и, конечно, Лысая гора.

Топ таких локаций появился на странице "Клуб коренного киевлянина". Сам список символично состоит из 13 таинственных мест. OBOZREVATEL уже писал о первых шести, а теперь представляет еще семь.

Северный мост

На Северном мосту довольно часто случаются ДТП. Даже то, что в 2005 году его освятили, не уменьшило их количество. По словам специалиста по символам и фэншуй Юрия Сабельникова, этот мост – сплошной негативный поток энергии между двумя берегами. Также ходят легенды, что раньше неподалеку было кладбище ведьм, а само место, где сейчас находится мост, обозначалось как "Чорторый" и считалось обителью нечисти.

Северный мост Информатор

"Родина-Мать"

Еще до открытия скульптуры существовали слухи, что металлическая глыба – создание нечистого, а место, которое выбрали для "Родины-Матери", – Черная гора, над которой даже птицы не летают. Примечательно, что скульптор Галина Кальченко, которая выступала натурщицей киевской скульптуры, погибла в довольно молодом возрасте.

"Родина-Мать" Gallery.world

Зеленый театр

Этот театр уже давно имеет дурную славу. По легендам, рядом "было расположено кладбище самоубийц и некрещеных младенцев", которое потом исчезло. Вместо него появился монастырь, но тот просуществовал не долго. Говорят, что, после того как монастырь загадочно сгорел, место стали считать проклятым, ведь в руинах обитали духи с кладбища.

Зеленый театр Информатор

Лестница на Большой Житомирской

Деревянная лестница на Большой Житомирской – одна из самых древних в Киеве. Она всегда притягивала людей. Ходят слухи, что под лестницей – сильные энергетические потоки, поэтому она подсознательно влечет к себе людей.

Лестница на Большой Житомирской Moow.life

Байковое кладбище

На Байковом кладбище похоронено много известных людей: это и историк и политический деятель Михаил Грушевский, футболист Валерий Лобановский, писательница Леся Украинка. Но в современности склепы на кладбище находятся в плохом состоянии, усыпальницы раскрыты и ограблены. Существуют легенды, что время от времени там можно увидеть души умерших.

Байковое кладбище Ua.news

Дом Сулимы на Лютеранской

Купец Аким Сулима, заложив этот дом, умер. Есть версия, что после этого люди замечали в окнах верхнего этажа белую фигуру, по ночам с чердака доносился хохот, от здания начали отваливаться камни. Киевляне боялись проходить мимо этого места. Сейчас там находятся офисные помещения. Люди говорят, что привидений там не видели, но что-то "нечеловеческое" чувствовали.

Усадьба Акима Сулимы ua.igotoworld.com

Лысая гора

Лысую гору, которая расположена на Выдубичах, издавна считали "темным местом", даже после того как ее освятили и возвели там форт Киевской крепости. По легендам, именно на горе исполняли смертные приговоры, где казненных и хоронили, а еще там "собирались дьяволопоклонники на черные мессы". По словам эзотериков, над Лысой горой почти постоянно открыт астральный мир.

Лысая гора ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли интересные фото полуразваленного дома, построенного еще в конце ХІХ века, киевского миллионера на улице Пушкинской 35-27 (тогда это была ул. Новоелизаветинская).

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