Когда он сломался первый раз, я подумал - с кем не бывает. Переволновались.

Когда он сломался второй раз, я подумал - всякое бывает. Недосмотрели.

А сегодня утром он сломался в очередной раз и я подумал - какой стыд и позор.

Так просто.

Втоптали в говно идею.

Втоптали в говно труд сотен людей строивших эту дорогу.

Втоптали в говно позитивный проект.

Втоптали в говно тех кто это торжественно открывал и обкатывал.

В конце концов втоптали в говно имидж страны, которая под этим проектом поставила свою подпись и людей, которые этому экспрессу поверили и им воспользовались.

Утром.

Моя знакомая поехала в аэропорт этим новым супер быстрым поездом-экспрессом Киев-Борисполь и опоздала на час от заявленного времени.

С*ка.

Он опять встал.

Встал на выезде из Киева.

Приехавший локомотив выполнял функцию тягача.

Прохожие пешком обгоняющие стоящий экспресс ржали и фоткались на этом грустном фоне.

Пассажиры сидящие внутри проходили онлайн регистрацию на свои рейсы через проводников поезда.

А люди, читающие новости об очередной поломке экспресса, уже точно решили этим удобным и быстрым сервисом не пользоваться.

Экспресс в аэропорт, который не в состоянии вовремя приехать - это все равно, что внезапно выключающийся свет в операционной во время операции.

То что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным.

Ну не пиартесь вы раньше времени.

Ну не гоните лошадей, чтобы побыстрее перерезать красную ленточку.

Ну дайте проекту пройти обкатку.

Ну провезите первых 100’000 людей без опозданий и поломок.

А потом встаньте и гордо скажите - мы это сделали!

Добрые дела любят тишину.

А вы орете о них на всех углах, а потом имеете бледный вид.