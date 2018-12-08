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LadyCity

/Блоги - Жизнь столицы

Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Опять экспресс сломался: ну не пиартесь вы раньше времени

Когда он сломался первый раз, я подумал - с кем не бывает. Переволновались.

Когда он сломался второй раз, я подумал - всякое бывает. Недосмотрели.

А сегодня утром он сломался в очередной раз и я подумал - какой стыд и позор.

Так просто.

Втоптали в говно идею.

Втоптали в говно труд сотен людей строивших эту дорогу.

Втоптали в говно позитивный проект.

Втоптали в говно тех кто это торжественно открывал и обкатывал.

В конце концов втоптали в говно имидж страны, которая под этим проектом поставила свою подпись и людей, которые этому экспрессу поверили и им воспользовались.

Утром.

Моя знакомая поехала в аэропорт этим новым супер быстрым поездом-экспрессом Киев-Борисполь и опоздала на час от заявленного времени.

С*ка.

Он опять встал.

Встал на выезде из Киева.

Приехавший локомотив выполнял функцию тягача.

Прохожие пешком обгоняющие стоящий экспресс ржали и фоткались на этом грустном фоне.

Пассажиры сидящие внутри проходили онлайн регистрацию на свои рейсы через проводников поезда.

Опять экспресс сломался: ну не пиартесь вы раньше времени

А люди, читающие новости об очередной поломке экспресса, уже точно решили этим удобным и быстрым сервисом не пользоваться.

Экспресс в аэропорт, который не в состоянии вовремя приехать - это все равно, что внезапно выключающийся свет в операционной во время операции.

То что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным.

Ну не пиартесь вы раньше времени.

Ну не гоните лошадей, чтобы побыстрее перерезать красную ленточку.

Ну дайте проекту пройти обкатку.

Ну провезите первых 100’000 людей без опозданий и поломок.

А потом встаньте и гордо скажите - мы это сделали!

Добрые дела любят тишину.

А вы орете о них на всех углах, а потом имеете бледный вид.

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Автор
Алексей ДавиденкоАлексей Давиденко
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Алексея Давиденко
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Chesny Victor
Chesny Victor
Рожкова Галина, ты каким боком сюда, выпердышь путинский?
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Рожкова Галина
Рожкова Галина
100 000 тысяч это примерно, когда рак на горе свистнет
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Классика: весь пар ушел в гудок...
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2 из 3 ответов | показать все
Проходил мимо
Проходил мимо
Урбан Петр, Ну вы же обсуждаете неудачи России, причем на всех направлениях, так почему бы нам не поучаствовать в обсуждении вашей неудачи?
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Клін Олекс
Клін Олекс
Урбан Петр, А чому це він -кацап? Я 5-6 разів писав у ФБ про повний ідіотизм цього проекту. І з інженерної, і з соціальної точки зору. "Розпил бабла" - його головна ідея. Ще раз. Подовження метролінії від Червоного хутора до Борисполя вирішує всі проблеми. Щодо технічних нюансів - курсова робота студента профільного ВИШу.
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