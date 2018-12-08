Когда он сломался первый раз, я подумал - с кем не бывает. Переволновались.
Когда он сломался второй раз, я подумал - всякое бывает. Недосмотрели.
А сегодня утром он сломался в очередной раз и я подумал - какой стыд и позор.
Так просто.
Втоптали в говно идею.
Втоптали в говно труд сотен людей строивших эту дорогу.
Втоптали в говно позитивный проект.
Втоптали в говно тех кто это торжественно открывал и обкатывал.
В конце концов втоптали в говно имидж страны, которая под этим проектом поставила свою подпись и людей, которые этому экспрессу поверили и им воспользовались.
Утром.
Моя знакомая поехала в аэропорт этим новым супер быстрым поездом-экспрессом Киев-Борисполь и опоздала на час от заявленного времени.
С*ка.
Он опять встал.
Встал на выезде из Киева.
Приехавший локомотив выполнял функцию тягача.
Прохожие пешком обгоняющие стоящий экспресс ржали и фоткались на этом грустном фоне.
Пассажиры сидящие внутри проходили онлайн регистрацию на свои рейсы через проводников поезда.
А люди, читающие новости об очередной поломке экспресса, уже точно решили этим удобным и быстрым сервисом не пользоваться.
Экспресс в аэропорт, который не в состоянии вовремя приехать - это все равно, что внезапно выключающийся свет в операционной во время операции.
То что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным.
Ну не пиартесь вы раньше времени.
Ну не гоните лошадей, чтобы побыстрее перерезать красную ленточку.
Ну дайте проекту пройти обкатку.
Ну провезите первых 100’000 людей без опозданий и поломок.
А потом встаньте и гордо скажите - мы это сделали!
Добрые дела любят тишину.
А вы орете о них на всех углах, а потом имеете бледный вид.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.