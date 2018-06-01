Объединение — в разнообразии: В Киеве откроется яркая выставка Ирины Акимовой

В понедельник, 4 июня, в 18:00 Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева" и Украинская Ассоциация Женских Исследований в Искусстве (UAFRA) представят персональную выставку живописи украинской художницы Ирины Акимовой "Отражение", которая является продолжением исследования ее творческой темы "К-квадрат" (конструктивный компромисс).

По задумке автора, она будет посвящена поиску гармоничного решения социальных и психологических конфликтов в современном мире через искусство, сообщает пресс-служба МВЦ "Музей истории Киева".

Особенностью выставки "Отражение" станет то, что на ней будут представлены портреты и пейзажи, каждый из которых выполнен в двух стилях — импрессионизм, граничащий с экспрессионизмом, а также кубизм.

Работа Ирины Акимовой

Работа Ирины Акимовой

Таким образом, художница хочет акцентировать внимание на том, что люди видят одинаковые вещи по-разному в зависимости от персональных предпочтений, убеждений, настроений и точек зрения. Кроме того, Акимова приглашает своего зрителя к размышлениям о том, как разнообразие становится платформой для объединения. Экспозиция выставки объединит новые работы художницы и уже знакомые зрителям полотна.

Ирина Акимова является представительницей современного фигуративного искусства и лидером общественной организации "Украинская ассоциация женских исследований в искусстве". Проект "Отражение" — третья персональная выставка художницы, посетить которую можно будет до 17 июня. Ее работы находятся в частных коллекциях украинских и европейских коллекционеров.