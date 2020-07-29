"Новый" прокурор Киева оказался героем курьезного телешоу о носах. Видео

Назначенный недавно "новым" прокурором Киева Олег Кипер, как оказалось, летом 2015 года вместе со своей женой Ириной участвовал в шоу о носах.

Там он заявил, что "имеет идеальный нос" и это не нравится его жене. На это обратил внимание главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и выложил в Facebook видео соответствующего выпуска "Битва за новый нос" программы "Говорит Украина" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца)."Прокурор с известным носом. Олег Кипер – люстрований из-за работы на Януковича, но восстановлен судом Вовка, очень гордится своим носом и носом своей жены. Настолько, что выступал с рассказом о носе на телешоу", – написал журналист.

Олег Кипер на шоу "Говорит Украина" (Скриншот с видео)

Он напомнил, что в сентябре 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил выплатить Киперу из бюджета 1,8 миллиона гривен, следовательно, "на нос ему хватает".

"Чтобы делать карьеру во власти, надо стать популярным, поэтому смотрите чаще такие разговорные бла-бла-шоу – кадры набирают именно там", – прокомментировал Бутусов.

Пост Бутусова (Facebook Юрий Бутусов)

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 27 июля представила коллективу прокуратуры г. Киева нового руководителя – люстрованого после Революции Достоинства Олега Кипера.