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7 ноября • обновлено в 16:57
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"Ничего не горит и не дымит!" Киев и область снова окутает туман

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Киев и область ночью и утром в пятницу, 8 ноября, снова окутает туман.

Видимость ожидается до 200-500 м, явление укроет все Правобережье. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Это просто туман! То есть атмосферное явление, заключающееся в скоплении продуктов конденсации водяного пара (мелких капель воды, кристаллов льда или их смеси), застывших в воздухе непосредственно над земной поверхностью, в приземном слое атмосферы. Ничего не горит, не дымит и не тлеет. Просто теплая осень выдалась!" – говорится в посте.

Киев и область снова окутает туман

Киев и область снова окутает туман

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Киев окутал сказочный туман: волшебные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в течение длительного времени в октябре окутывал туман. Одновременно с его появлением, с 15 по 21 октября, концентрация вредных веществ в воздухе города значительно превышала норму. За указанный период в столице наблюдались значительно выше допустимых концентрации пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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