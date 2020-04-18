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19 апреля • обновлено в 01:44
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Несмотря на карантин: украинцы массово ринулись в церкви на Пасху. Фото

1.5т
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Десятки жителей Киева в ночь на Пасху, 19 апреля, отправились в церкви и храмы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL, опубликовав фото с места событий. Прихожане УПЦ МП проигнорировали призыв президента Владимира Зеленского остаться дома и смотреть богослужения онлайн.

Люди, несмотря на угрозу коронавируса, собрались освятить корзинку. Возле каждой церкви дежурили правоохранители.

В Соборе Святой Ольги прихожане слушали службу как внутри, так и на улице. Корзинки святили в небольшом дворике возле храма. Полиция наблюдала за ситуацией и просила оставаться на улице, не создавая большого скопления внутри.

Собор Святой Ольги

Собор Святой Ольги

Собор Святой Ольги

Собор Святой Ольги

Собор Святой Ольги

Собор Святой Ольги

Церковь Святителя Николая Чудотворца – люди не заходили внутрь, для их удобства на ступеньках установили плазму, чтобы было видно службу. Люди пытались соблюдать дистанцию.

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Однако из женщин возле храма Олега Брянского в комментарии OBOZREVATEL заявила, что "посетить церковь – это конституционное право". Она считает, что таким образом не нарушила карантин.

Храм благоверного князя Олега Брянского

Храм благоверного князя Олега Брянского

Храм благоверного князя Олега Брянского

Храм благоверного князя Олега Брянского

Церковь Рождества Христова на период богослужения территорию закрыла. Лишь после этого людей начали запускать по 10 человек, чтобы они могли освятить свои корзины.

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова

Также десятки людей пришли к храму Святого Князя Ярослава Мудрого. Богослужение они слушали на улице.

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Храм Святого Князя Ярослава Мудрого

Как писал OBOZREVATEL, делегация УПЦ МП вечером в субботу, 18 апреля, доставила в Киев благодатный огонь. Из-за этого в столице Украины разгорелся немалый ажиотаж.

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Читайте все новости по теме "Пасха" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Пасха
Место
Украина Киев
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну что : удачного коронавируса в больницы не идите !
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Кияни Жизнь столицы

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