Не Чернобыль: в ГСЧС назвали причину жуткой гари в Киеве

Уровень загрязнения воздуха в Киеве и области связан с горением травы в лесах и мусора в частных домах.

Об этом сказано в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обнародованном поздно вечером 16 апреля. Отмечается, что химической и радиологической угрозы нет, а радиационный фон в пределах нормы.

espreso.tv

В ГСЧС подчеркнули, что на протяжении дня на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки, в частности в Вышгородской, Иванковском районах и в Ирпенской зоне.

Также в Киеве и области зафиксировано сжигание сухой травы и мусора в частных домах.

Еще одной причиной являются пожары в Житомирской области. Там все еще продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила.

"На протяжение дня ветер был западного направления, но к вечеру сменился на северо-восточный. Учитывая вышеперечисленное, условия передвижения воздушных масс и атмосферное давление создались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории Киева", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, уровень загрязнения воздух в украинской столице достиг 380 AQI. Такие показатели могут спровоцировать респираторные заболевания.

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