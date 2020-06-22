Камеры видеофиксации нарушений в Киеве 20 июня зафиксировали 27 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Рекордсменом превышения скоростного режима стал водитель на Skoda Octavia А7 с государственным номером BA779***. Он разогнался до 204 км/ч на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Нарушители скоростного режима в Киеве Пресс-служба Патрульной полиции Украины

На указанном участке разрешена скорость 110 км/ч. Наибольшее количество раз за день скоростной режим в столице нарушал автомобиль Skoda Octavia с госномером AA522***. Водитель попал на камеры восемь раз.

Нарушители скоростного режима в Киеве Пресс-служба Патрульной полиции Украины

Нарушил 8 раз за день: в Киеве показали фото рекордсменов превышения скорости

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