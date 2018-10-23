Накроет ''глупенький циклон'': в Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве 24 октября погоду будет формировать циклон, который принесет дожди и сильный ветер. Из-за шквальных порывов в столице объявили штормовое предупреждение.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура воздуха со среды до пятницы не будет превышать +6...+8 градусов.

"Как и все молодые, циклон немного глупенький и очень самоуверенный, потому что думает, что главный и надолго. Но нет. На выходных осадков уменьшится, солнца станет больше и везде значительно потеплеет", — уточнила синоптик.

Согласно с данными Укргидрометцентра, 24 октября в столице ветер будет достигать 15-24 метров в секунду. Такая ситуация сохранится до ночи 25 октября.

Как писал OBOZREVATEL, циклон, который придет в Украину в среду, 24 октября, усложнит погодные условия почти на всей территории страны.