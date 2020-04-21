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21 апреля • обновлено в 16:15
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На Киевщине в общежитии – вспышка COVID-19: десятки зараженных, двое погибших

9.9т
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В общежитии города Вишневое Киевской области зафиксировали внезапную вспышку коронавируса COVID-19. Заразилось 37 человек, двое – погибли.

Об этом заявил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга 21 апреля, который транслировала пресс-служба КОДА на своей странице в Facebook. По его словам, окончательная информация о масштабах вспышки будет вечером 22 апреля.

"Есть случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Оно находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент там обнаружено 37 больных, в том числе дети. Есть двое умерших, к сожалению", – подчеркнул Володин.

На Киевщине в общежитии – вспышка COVID-19. Иллюстрация

На Киевщине в общежитии – вспышка COVID-19. Иллюстрация

Он отметил, что 21 апреля медики делали всем жителям общежития ПЦР-тесты. В помещении ввели состояние особого передвижения, а местные власти начали организацию доставки лекарств, продуктов питания и средств личной гигиены в заведение.

"Уже налажено взаимодействие и реагирования между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей. Кстати, в этой больнице уже дополнительно освободили отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом именно с этого общежития, если возникнет насущная необходимость", – добавил Володин.

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Автор
Яра Дорош
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