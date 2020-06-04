На Киевщине почти 1,7 тысячи зараженных коронавирусом. Свежая статистика

В Киевской области по состоянию на утро 4 июня зафиксировали 1673 случая COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад на территории области насчитывалось 1652 заражения коронавирусом.

"По данным ЦОЗ, 4 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

На Киевщине почти 1,7 тысячи зараженных коронавирусом. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1077 случаев;

Волынская область – 986 случаев;

Днепропетровская область – 957 случаев;

Донецкая область – 174 случая;

Житомирская область – 833 случая;

Закарпатская область – 1257 случаев;

Запорожская область – 469 случаев;

Ивано-Франковская область – 1491 случай;

Кировоградская область – 526 случаев;

г. Киев – 3210 случаев;

Киевская область – 1673 случая;

Львовская область – 1915 случаев;

Луганская область – 51 случай;

Николаевская область – 295 случаев;

Одесская область – 933 случая;

Полтавская область – 272 случая;

Ривненская область – 1905 случаев;

Сумская область – 177 случаев;

Тернопольская область – 1220 случаев;

Харьковская область – 1166 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 497 случаев;

Черновицкая область – 3481 случай;

Черкасская область – 429 случаев;

Черниговская область – 238 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 62 300.

Как сообщалOBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3210 человек. Из них у 77 заболевание обнаружили за последние сутки.

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