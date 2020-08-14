На Киевщине коронавирус за сутки унес жизни еще четырех человек, выздоровели – только двое. Иллюстрация.

На Киевщине по состоянию на утро 14 августа было подтверждено уже 4 429 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 52 человек, выздоровели только двое больных, умерли за это время четыре человека. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 76 человек, а выздоровели – 3 046. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"14 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 87 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 011 – летальные, 46 797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 732 новых случая. В общем проведено 1 252 842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3 129 случаев;

Волынская область – 4 529 случаев;

Днепропетровская область – 1 658 случаев;

Донецкая область – 1 049 случаев;

Житомирская область – 2 333 случая;

Закарпатская область – 6 080 случаев;

Запорожская область – 1 038 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 320 случаев;

Кировоградская область – 739 случаев;

г. Киев – 10 160 случаев;

Киевская область – 4 429 случаев;

Львовская область – 11 658 случаев;

Луганская область – 171 случай;

Николаевская область – 770 случаев;

Одесская область – 4 732 случая;

Полтавская область – 533 случая;

Ривненская область – 7 326 случаев;

Сумская область – 783 случая;

Тернопольская область – 3 538 случаев;

Харьковская область – 5 583 случая;

Херсонская область – 290 случаев;

Хмельницкая область – 1 514 случаев;

Черновицкая область – 7 264 случая;

Черкасская область – 1 092 случая;

Черниговская область – 1 154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 144640.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили разделение на карантинные зоны, включив в "желтую" Киев.