На Киевщине коронавирус за сутки унес жизни еще четырех человек, выздоровели – только двое. Иллюстрация.
На Киевщине по состоянию на утро 14 августа было подтверждено уже 4 429 случаев коронавируса.
За минувшие сутки заболевание обнаружили у 52 человек, выздоровели только двое больных, умерли за это время четыре человека. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 76 человек, а выздоровели – 3 046. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"14 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 87 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 011 – летальные, 46 797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 732 новых случая. В общем проведено 1 252 842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 3 129 случаев;
Волынская область – 4 529 случаев;
Днепропетровская область – 1 658 случаев;
Донецкая область – 1 049 случаев;
Житомирская область – 2 333 случая;
Закарпатская область – 6 080 случаев;
Запорожская область – 1 038 случаев;
Ивано-Франковская область – 6 320 случаев;
Кировоградская область – 739 случаев;
г. Киев – 10 160 случаев;
Киевская область – 4 429 случаев;
Львовская область – 11 658 случаев;
Луганская область – 171 случай;
Николаевская область – 770 случаев;
Одесская область – 4 732 случая;
Полтавская область – 533 случая;
Ривненская область – 7 326 случаев;
Сумская область – 783 случая;
Тернопольская область – 3 538 случаев;
Харьковская область – 5 583 случая;
Херсонская область – 290 случаев;
Хмельницкая область – 1 514 случаев;
Черновицкая область – 7 264 случая;
Черкасская область – 1 092 случая;
Черниговская область – 1 154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 144640.
Данные СНБО Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили разделение на карантинные зоны, включив в "желтую" Киев.