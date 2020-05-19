Васильковская и Бородянская центральные районные больницы (Киевская область) прекратили госпитализацию новых больных из-за обнаружения там COVID-19.

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Об этом рассказал в.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга 19 мая, который транслировала пресс-служба КОДА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Закрыто на госпитализацию Васильковскую центральную районную больницу. У больной, находившейся в реанимации, обнаружили COVID-19. Сделали ПЦР-тесты 41 контактному лицу. Больница прекратила госпитализацию новых больных. В отделении реанимации осуществлено дезинфекцию", – подчеркнул Володин.

На Киевщине две больницы перестали принимать больных из-за коронавируса. Иллюстрация

По его словам, 75 пациентов, находящихся в лечебном корпусе, уже готовятся к выписке. Они были предупреждены о необходимости изоляции на 14 дней.

Также Володин отметил, что поток пациентов на госпитализацию было перераспределено в Обуховскую и Фастовскую ЦРБ.

"В Бородянской ЦРБ 17 мая лабораторно подтверждено COVID-19 в медработника больницы с признаками острой респираторной инфекции. 18 мая описано круг контактных лиц с больной и взято мазки на ПЦР-исследования у 27 из 45 контактных лиц. Сегодня запланировано забор мазков еще у 18 контактных лиц", – заявил он.

Так, по словам Володина, до получения результатов Бородянскую ЦРБ закрыли на прием новых пациентов. Поток на госпитализацию направили в Ирпенскую центральную городскую больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 19 мая зафиксировали 3604 случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2359, а на территории области – до 1245.

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