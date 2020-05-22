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22 мая • обновлено в 09:41
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На Киев надвигается шторм: объявлен желтый уровень опасности

4.2т
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В пятницу, 22 мая, в Киеве объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности (желтый).

Об этом предупреждает пресс-служба КГГА со ссылкой на прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

"В Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение в Киеве

Штормовое предупреждение в Киеве

Укргидрометцентр

Киевлян призвали соблюдать меры предосторожности:

  • все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

  • оказавшись на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в пятницу, 22 мая, в большинстве областей будет преимущественно дождливой и прохладной.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
КГГА погода Укргидрометцентр
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