На дорогах Киева заметили колонну бронетехники. Фото

В пятницу, 11 сентября, на улицах Киева заметили колонну украинской бронетехники.

Соответствующие фото сделал корреспондент "Апострофа". Колонну бронетехники заметили на Теремках

Транспортные средства двигалась в направлении въезда в город.

В составе колонны – военные бронетранспортеры и грузовики с фургонами.

Когда были сделаны фотографии, колонна стояла в пробке возле станции метро "Теремки".

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, на трассе М-07, более известной как "Варшавка", засняли необычную автомобильную колонну. А именно, в кадры попали несколько автомобилей армии США периода Второй мировой войны.

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