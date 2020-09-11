Топ-темы:

На дорогах Киева заметили колонну бронетехники. Фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Жизнь столицы
7,1 т.
В Киеве заметили колонну военной техники

В пятницу, 11 сентября, на улицах Киева заметили колонну украинской бронетехники.

Соответствующие фото сделал корреспондент "Апострофа". Колонну бронетехники заметили на Теремках

Транспортные средства двигалась в направлении въезда в город.

В составе колонны – военные бронетранспортеры и грузовики с фургонами.

Когда были сделаны фотографии, колонна стояла в пробке возле станции метро "Теремки".

Колонну бронетехники заметили на Теремках.
В составе колонны – военные бронетранспортеры и грузовики с фургонами.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, на трассе М-07, более известной как "Варшавка", засняли необычную автомобильную колонну. А именно, в кадры попали несколько автомобилей армии США периода Второй мировой войны.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области военная техника
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook