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12 ноября • обновлено в 12:52
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/ Блоги - Жизнь столицы

Дмитрий Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец
Политик Все статьи автора

Минфин планирует украсть у Киева 2,2 млрд грн

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Центральный бюджет в лице Минфина и парламента не планирует выделять столице существенных субвенций на инфраструктурные проекты в 2020 году.

Проще говоря, Киев опять остался один на один с реализацией крупных проектов - мостов, метро и т.д. И если в прошлые года столица получала возможность взаимозачета по долгам 2000-х годов перед государством, то теперь такой возможности нет.

Более того, уже в сентябре следующего года центральный бюджет планирует изъятие 2,2 млрд гривен из городского бюджета, фактически уменьшая бюджет развития. Это деньги, которые город мог потратить на мосты, дороги, садики, школы.

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Где тут справедливость от министра финансов?! Ее нет. Министр забыла:

а) Что Киев выполняет функцию столицы и за это не получает ни одной гривны

б) Что у киевлян изымают 60% ПДФО в центральный бюджет вместо 40%, которые изымаются у остальных городов. По нашим расчетам 20% ПДФО - это 5-7 млрд гривен.

в) Что Киев сдает в аренду большое количество своего имущества государству за одну гривну и недополучает до 1 млрд гривен.

Удивительно, насколько плохая память у министра финансов. Видимо, госпоже Маркаровой стоит об этом напомнить со стороны всех киевлян.

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Дмитрий Белоцерковец Дмитрий Белоцерковец
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Украина Киев
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