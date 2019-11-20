Метро в Киеве: раскрыта неожиданная альтернатива

В Киеве по Северному мосту могут пустить скоростной трамвай на Троещину.

Для реализации такого проекта нужно будет 2-3 года. Об этом рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью Liga.net.

“Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не откидывал историю о “легком” метро – speed tram (Скоростной трамвай. – Ред.). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций для того, чтобы пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов”, – подчеркнул он.

Метро в Киеве на Троещину

По словам Бахматова, проектом занимается Всемирный банк. Стоимость реализации этой идеи – $300-500 млн, что, по словам советника мэра, дешевле альтернативных проектов.

“Думаю, год понадобится на препродакшн и 1,5 года на стройку – в апреле смогу сказать точнее”, – подытожил Бахматов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото первого тоннеля метро на Виноградарь в Киеве. На снимках изображен вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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