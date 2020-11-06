Метро Киева отмечает юбилей: 60 лет назад открыли первые пять станций. Фото

В пятницу, 6 ноября, метрополитену Киева исполняется 60 лет. Так, в этот день в 1960 году была открыта первая очередь длиной 5,2 километра из пяти станций.

Это были "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр" современной красной ветки. Открытие началось с торжественного митинга на станции "Крещатик". Тогда же отправился первый поезд с пассажирами.

Метро Киева стало третьим в СССР после Москвы и Ленинграда, хотя идея проложить подземку возникла здесь еще в 1884 году.

Тоннель должен был пролегать от пристани на Днепре до железнодорожного вокзала через Почтовую площадь и Бессарабку. Но депутаты городской Управы отклонили проект.

Летом 1949 года были заложены первые шахты метро. Самой сложной была работа с самой глубокой станцией – "Арсенальной".

Ее промежуточный вестибюль строился кессонным методом – огромный железобетонный стакан весом 3,5 тысячи тонн, построенный на поверхности, спускали на 50 метров вглубь. Ежесуточно конструкция под собственным весом опускалась на один метр.

Сегодня метрополитен Киева – это три линии общей протяженностью почти 70 километров и 52 действующие станции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как строят метро на Виноградарь в Киеве: видео из тоннеля. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, строительство двух новых станций идет по графику.