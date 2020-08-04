Масштабные исторические конные баталии пройдут под Киевом

8 и 9 августа в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет конно-исторический фестиваль "Былины Древнего Киева". Гостей ждет насыщенная программа с конно-трюковыми шоу, реконструкциями средневековых событий и походов. А также: множество колоритных средневековых забав, мастер-классы, блюда, приготовленные на кострах, прогулки на лошадях и много интересного из жизни Киевской Руси.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

8 и 9 августа Княжество Киевская Русь приглашает совершить незабываемое путешествие во времени в эпоху Средневековья и провести выходные по-настоящему интересно и познавательно.

На протяжении двух фестивальных дней гостей Древнего Киева ждет зрелищная шоу-программа на историческую тематику с участием большого количества уникальных породистых лошадей.

8 и 9 августа программа начнется около 14:00 с торжественного открытия с участием исторических персонажей, парадом княжеских флагов и впечатляющим выездом конной дружины.

На большом ристалище Древнего Киева оживут древнеславянские былины, в яркой зрелищной форме повествующие о жизни наших предков. В захватывающих постановках гости фестиваля увидят множество сюжетов из истории Киевской Руси, углубят свои знания о раннем Средневековье и воочию увидят легендарных личностей, святых и князей киевских, сыгравших судьбоносные роли в истории Украины. Среди них – основатели Киева Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь, святой Андрей Первозванный, князья Аскольд, Вещий Олег, Игорь, Святослав, Ярослав, Мстислав…

Посетители увидят реконструкции сражений, определивших историю Киевской Руси. Опытные актеры-каскадеры поразят зрителей зрелищными трюками верхом на лошадях и виртуозным владением средневековым оружием: луком, мечами, копьями. Также посетители увидят конные кавалькады, кавалерийские сходы и грациозные конные ристания с огненными спецэффектами.

Подарит чувство адреналина уникальное действо – конная массовая атака. Лучшие конные лучники Украины совершат стрельбу по пешему воину, который будет отбиваться от стрел средневековым щитом.

Также гости фестиваля приобщатся к древним обрядам наших предков и познакомятся с культурой постоянных спутников Киевской Руси – кочевых народов.

В представлениях примут участие лошади редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из них больше нигде не встретить, ведь они были завезены в Украину в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться с ними и даже совершить прогулку верхом на коне или в экипаже.

После 19:00 гостей ждет феерическая ночная программа со стрельбой горящими ядрами из огромного требушета (единственного действующего в Украине осадного орудия).

В "Парке Киевская Русь" открыта школа конных лучников, занятия в которой проводят опытные инструкторы - спортсмены Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. И уже с первого занятия постигайте искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

Гости почувствуют себя не просто зрителями, но смогут окунуться в жизнь средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в древних забавах, хороводах, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах. Можно будет пострелять из лука, отчеканить монетку "на счастье", освоить азы гончарного мастерства, посетить музеи и экспозиции на территории. В гостях у Волхвини гости отведают травяных чаев по забытым рецептам и прикоснутся к древним тайным знаниям. В Княжеской костюмерной – облачатся в костюмы времен Киевской Руси и смогут устроить колоритную фотосессию для соц.сетей. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров гости выберут на память оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно будет у живописного Лесного озера.

В прохладной Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе можно отведать вкуснейших блюд, приготовленных на кострах.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме "4 комнаты", в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Древнего Киева (при условии предварительного бронирования).

Фестиваль "Былины Древнего Киева" подарит незабываемое путешествие сквозь века!

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00. Окончание программы: в субботу, 8 августа, в 22:00; в воскресенье, 9 августа – в 21:00.

* В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого - 250 грн. , (скидка до 50% - при условии предварительной покупки билетов на сайте "Парка Киевская Русь") , для пенсионеров и студентов - 150 грн., для школьников - 80 грн., дошкольники - бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты" или на странице мероприятия.