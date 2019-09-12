Масса нарушений: Киев решили "добить" 50-метровым бизнес-центром

Киевская администрация выдала фирме с орбиты скандального экс-нардепа Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

Департамент градостроительства КГГА 20 августа выдал ООО "Философия девелопмента" градостроительные условия и ограничения для реконструкции корпуса завода "Арсенал" под административное здание с паркингом. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента.

На купленном участке собираются построить бизнес-центр "Arsenal Plaza".

Офисно-торговый комплекс планируют построить на участке площадью 1,36 га по улице Московская, 8 (перекресток улицы Московской и Кловского спуска), сообщают "Нашi грошi".

Предельную высоту объекта разрешили на уровне 50,7 м, несмотря на то, что участок расположен в центральном историческом ареале Киева, где разрешено строительство не выше 27 метров.

Корпус завода с участком "Укргазбанк" продал через СЕТАМ в начале апреля. Стоимость сделки составила 563,71 миллиона гривен.

В апреле право собственности на имущество зарегистрировали за фирмой "Философия девелопмента", которая связана с корпорацией "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася.

По данным Youcontrol, ООО "Философия девелопмента" в апреле 2018 года создали Вячеслав Мармыш и Андрей Марцин. Мармыш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд", пишет "УП".

Также отмечается, что оценивателя имущества, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 миллион гривен при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраину с участием "Укрбуда", сейчас защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармышем.

Сейчас учредителем компании "Философия девелопмента" является ООО "А.В.Инвестиции", владелец которого бывший прокурор прокуратуры Киевской области, а до недавнего времени начальник отдела Одесской таможни Юрий Грегуль и ООО "Монтадет", бенефициарным владельцем которого значится Алла Выговская.

На купленном участке "Укрбуд" собирается построить бизнес-центр "Arsenal Plaza". Сразу через дорогу находится кинотеатр "Зоряный", который сейчас тоже реконструируют. На "Зоряном" во время этих работ достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и столичный застройщик Максим Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

Ранее мы писали, что строительная корпорация "Укрбуд" фигурировала во многих скандалах и имеет признаки пирамиды. Массовая застройка происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

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