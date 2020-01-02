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2 января • обновлено в 18:01
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"Леннокс Льюис" с Шулявского моста обратился к Кличко и Зеленскому

1.8т
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Темнокожий строитель, которого заметили во время работ по сооружению Шулявского моста в Киеве и сравнили с британским боксером Ленноксом Льюисом, Бен обратился к меру столицы Виталию Кличку и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

Мужчина, попавший в Украину из Демократической Республики Конго случайно, отметил, что ему как нелегалу без документов постоянно очень сложно устроиться на работу, всегда с этим возникают проблемы. Об этом он рассказал в интервью изданию "Страна".

"Каждый раз, когда приезжала проверка на те предприятия, где я работал, меня прятали. Я хочу дать это интервью с надеждой, что его увидит или Кличко, или Зеленский, и они помогут мне решить мои проблемы с документами", – добавил Бен.

"Леннокс Льюис" с Шулявского моста обратился к Кличко и Зеленскому

"Леннокс Льюис" с Шулявского моста обратился к Кличко и Зеленскому

Страна

По словам строителя, проблемы из-за отсутствия паспорта и нелегального пересечения границы у него появлялись десятки раз. Мужчину даже отвозили в миграционную службу, где он платил штрафы. Там его уже несколько раз оформляли как беженца на короткие периоды.

"Сейчас я уже больше года хожу без документов. За это время я очень много раз платил взяток полицейским, чтобы они меня не отвозили в миграционную службу, потому что у меня не было денег, чтобы заплатить штраф. Каждый раз, когда у меня избегал срок действия документа беженца, я платил штраф в 1500 гривен", – подчеркнул Бен.

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Мужчина добавил, что оформить постоянное место жительства ему не могут из-за отсутствия паспорта, а новый сделать также не удалось, ведь в миграционном отделе строителю заявили, что "это лишь его проблемы".

"Посольства Конго в Украине нет, мне некуда обратиться. Поэтому я надеюсь, что мне помогут люди, которые сейчас у власти. У меня есть руки, ноги, я очень хочу работать в Украине. Мне не нужен Париж, Украина – это Европа. Но я не могу нормально работать без документов. Я хочу жить в Украине", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Темнокожий строитель, который был замечен на строительстве Шулявского моста в Киеве, вызвал большой ажиотаж в сети.

  • Его сравнили с британским боксером Ленноксом Льюисом.

  • Строителем оказался 36-летний Бен из Демократической Республики Конго. Всплыла невероятная история его жизни.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Леннокс Льюис
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это тот мост, который "устал"?)))
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