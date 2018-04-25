Утро, барышня выгуливает двух своих собак, которые справляют нужду "по большому" у неё на глазах на территории "Меридиана". Она переложила типа заготовленные для уборки пакетики с одной руки в другую и пошла дальше.

На вопрос почему, вы не убрали за своей собакой - ответ, конечно, вы видите на фото, а комментарий вообще поразил: "потому что ваши клиенты "хачи" паркуются у меня возле подъезда и чуть не травмировали мне собаку". Занавес.

Культура жителей района иногда шокирует.....о каких "хачах" шла речь для нас осталось загадкой...