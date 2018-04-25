Утро, барышня выгуливает двух своих собак, которые справляют нужду "по большому" у неё на глазах на территории "Меридиана". Она переложила типа заготовленные для уборки пакетики с одной руки в другую и пошла дальше.
На вопрос почему, вы не убрали за своей собакой - ответ, конечно, вы видите на фото, а комментарий вообще поразил: "потому что ваши клиенты "хачи" паркуются у меня возле подъезда и чуть не травмировали мне собаку". Занавес.
Культура жителей района иногда шокирует.....о каких "хачах" шла речь для нас осталось загадкой...
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.