Кортеж "парализовал" дороги Киева: опубликовано видео

В сети показали иностранный кортеж, из-за которого 12 декабря в Киеве перекрыли движение несколькими дорогами.

На видео видно почти десяток элитных черных авто, а также машины полиции на совершенно пустой улице. Ролик разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Кортежик, из-за которого частично перекрыли движение Киевом", – говорится в посте.

Кортеж "парализовал" дороги Киева Скриншот

Накануне киевлян предупредили об ограничении движения 12 и 13 декабря из-за визитов премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей сети разозлило фото, на котором видно, что по маршруту кортежа президента Украины Владимира Зеленского расставлены бойцы Национальной гвардии.

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