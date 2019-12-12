Главная Новости
12 декабря • обновлено в 12:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Кортеж "парализовал" дороги Киева: опубликовано видео

2.3т
Читать материал на украинском

В сети показали иностранный кортеж, из-за которого 12 декабря в Киеве перекрыли движение несколькими дорогами.

На видео видно почти десяток элитных черных авто, а также машины полиции на совершенно пустой улице. Ролик разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Кортежик, из-за которого частично перекрыли движение Киевом", – говорится в посте.

Кортеж "парализовал" дороги Киева

Кортеж "парализовал" дороги Киева

Скриншот

Накануне киевлян предупредили об ограничении движения 12 и 13 декабря из-за визитов премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику в Украину.

Новости
"Их величество едет!" Киевлян взбесили пробки из-за кортежа Зеленского: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей сети разозлило фото, на котором видно, что по маршруту кортежа президента Украины Владимира Зеленского расставлены бойцы Национальной гвардии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украинец Нико
Украинец Нико
И в чем беда?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги