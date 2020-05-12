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12 мая • обновлено в 12:34
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Коронавирус в Киеве вспыхнул с новой силой: среди зараженных – младенцы

4.3т
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В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 22 мужчины в возрасте от 25 до 82 лет, а также четверо детей – трехмесячная девочка и мальчики в возрасте 10, 11 и 12 лет.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 12 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабороаторно подтвердили заболевания коронавирусом, выросло еще на 59 человек. Один случай, к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли", – сказал он.

Коронавирус в Киеве вспыхнул с новой силой. Иллюстрация

Коронавирус в Киеве вспыхнул с новой силой. Иллюстрация

Так, по его словам, среди тех, у кого за последние сутки обнаружили коронавирус, 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 22 мужчины от 25 до 82 лет, трехмесячная девочка и три мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет.

Кличко добавил, что из них в больницы столицы доставили 10 пациентов, а другие – остались на самоизоляции, под контролем врачей. В то же время он подчеркнул, что в столице увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация.

"В стационарах городских больниц находятся на эту минуту 218 больных коронавирусом и 99 человек с подозрением на это заболевание. 56 пациентов – в тяжелом состоянии, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – отметил мэр Киева.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 12 мая зафиксировали 2953 подтвержденных случая коронавируса COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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