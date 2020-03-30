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30 марта • обновлено в 13:01
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/ Жизнь столицы

Коронавирус в Киеве продолжил набирать темпы: Кличко рассказал о новых больных

9.3т
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В Киеве среди 20 человек, у которых за последние сутки зафиксировали коронавирус COVID-19, 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и девять мужчин в возрасте от 25 до 70 лет.

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Всего в столице с начала распространения заболевания в Украине по состоянию на 12:00 30 марта зафиксировано 102 случая заболевания. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели: 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и девять мужчин в возрасте от 25 до 70 лет", – пояснил глава города.

Коронавирус в Киеве продолжил набирать темпы. Иллюстрация

Коронавирус в Киеве продолжил набирать темпы. Иллюстрация

Кличко добавил, что один человек госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №4, трое – в городскую клиническую больницу №9, а другие остались лечиться дома, в самоизоляции, под контролем медиков. Он также подчеркнул, что в столице от COVID-19 излечились уже два человека, их выписали из Александровской клинической больницы.

Статистика заболеваемости в районах Киева:

  • Голосеевский – 14;

  • Дарницкий – 13;

  • Деснянский – 4;

  • Днепровский – 2,

  • Оболонский – 6;

  • Печерский – 27;

  • Подольский – 5,

  • Святошинский – 8;

  • Соломенский – 16;

  • Шевченковский – 7.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Исаев Максим
Исаев Максим
Запасайтесь местами на кладбищах, скакуны!
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Перемога скоро
Перемога скоро
"Вчера в Куив доставили тесты на коронавирус. Я посмотрел, вопросы не сложные." В.Кличко
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
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