Коронавирус в Киеве продолжил набирать темпы: Кличко рассказал о новых больных

В Киеве среди 20 человек, у которых за последние сутки зафиксировали коронавирус COVID-19, 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и девять мужчин в возрасте от 25 до 70 лет.
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Всего в столице с начала распространения заболевания в Украине по состоянию на 12:00 30 марта зафиксировано 102 случая заболевания. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели: 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и девять мужчин в возрасте от 25 до 70 лет", – пояснил глава города.
Коронавирус в Киеве продолжил набирать темпы. Иллюстрация
Кличко добавил, что один человек госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №4, трое – в городскую клиническую больницу №9, а другие остались лечиться дома, в самоизоляции, под контролем медиков. Он также подчеркнул, что в столице от COVID-19 излечились уже два человека, их выписали из Александровской клинической больницы.
Статистика заболеваемости в районах Киева:
Голосеевский – 14;
Дарницкий – 13;
Деснянский – 4;
Днепровский – 2,
Оболонский – 6;
Печерский – 27;
Подольский – 5,
Святошинский – 8;
Соломенский – 16;
Шевченковский – 7.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
В Киеве и области выросло количество больных коронавирусом COVID-19. В городе по состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, зафиксировали уже 102 случая заражения, а на территории области – еще 49.
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