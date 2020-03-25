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25 марта • обновлено в 12:58
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/ Жизнь столицы

Когда в Киеве откроют метро: Кличко дал ответ

5.7т
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не может назвать точной даты возобновления работы столичного метро.

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По его словам, если распространения коронавируса в Украине усилится, то сроки запрета работы подземки могут быть продлены. Об этом Кличко рассказал во время брифинга 25 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Метро в Киеве

Метро в Киеве

ТСН

"Если вирус будет распространяться с такой же динамикой, то и далее ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить контакты, чтобы защитить здоровье людей. Поэтому дату открытия метро я вам сейчас сказать не могу", – признался мэр Киева.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
кому там по нижче спини вже припекло? в нас тільки починається підійматися хвиля, так що держіть човна а би не захлеснуло хвилею та не перекинуло. ВСІМ здоровя !!!
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