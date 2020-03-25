Когда в Киеве откроют метро: Кличко дал ответ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не может назвать точной даты возобновления работы столичного метро.

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По его словам, если распространения коронавируса в Украине усилится, то сроки запрета работы подземки могут быть продлены. Об этом Кличко рассказал во время брифинга 25 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Метро в Киеве ТСН

"Если вирус будет распространяться с такой же динамикой, то и далее ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить контакты, чтобы защитить здоровье людей. Поэтому дату открытия метро я вам сейчас сказать не могу", – признался мэр Киева.

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