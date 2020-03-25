Когда в Киеве откроют метро: Кличко дал ответ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не может назвать точной даты возобновления работы столичного метро.
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По его словам, если распространения коронавируса в Украине усилится, то сроки запрета работы подземки могут быть продлены. Об этом Кличко рассказал во время брифинга 25 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Метро в Киеве
ТСН
"Если вирус будет распространяться с такой же динамикой, то и далее ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить контакты, чтобы защитить здоровье людей. Поэтому дату открытия метро я вам сейчас сказать не могу", – признался мэр Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что при соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю.
А врач-инфекционист Сергей Крамарев предположил, что карантин в Украине может закончиться во второй половине апреля.
Напомним, что Кабмин распорядился о прекращении работы метро Киева с 23:00 17 марта.
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