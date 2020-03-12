Когда откроют Подольско-Воскресенский мост: Кличко назвал дату

Подольско-Воскресенский мост, который строят уже более 20 лет, будет открыт для автомобилей до конца 2020 года.

Такое обещание дал мэр столицы Украины Виталий Кличко в интервью для авторского проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, отвечая на вопрос об уровне инфраструктурного комфорта в городе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Кличко, хоть столица и привлекает много людей, но в ней есть проблема – транспортный коллапс. Он отметил, что власти постоянно работают над улучшением уровня комфорта: например, планируется закупка современного общественного транспорта, установление платы за парковку в центре.

Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост

"Могу сказать, что до конца этого года Подольско-Воскресенский мост будет уже открыт для транспорта. Нам надо натянуть ванты, положить асфальт, установить ограждения. Там еще много работы, но я взял на себя обязательства к концу года открыть автосообщение между правым и левым берегом, по мосту, который строят уже более 20 лет. Многие мэры обещали это сделать, я тоже обещал, но я отличаюсь от других тем, что сделаю это", – подчеркнул Кличко.

Мэр города добавил, что мосты и дороги не ремонтируются, не строятся быстро из-за того, что для этого нужно много денег.

Полный текст интервью можно прочитать, перейдя по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще в сентябре 2019 года Центр транспортных стратегий опубликовал новые фото Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве, который начали строить еще 26 лет назад.

А уже в феврале 2020 года мэр Киева показал, как шло строительство моста.

Позже Кличко заявил, что в мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части этого мостового перехода.

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