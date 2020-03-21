Кличко срочно обратился к киевлянам из-за жесткого карантина

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 21 марта, срочно обратился к жителям города в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения. Прямую трансляцию вела КГГА (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Так, Кличко рассказал, что в столице будет остановлено движение общественного транспорта. Ездить им смогут только люди, которые обеспечивают жизнедеятельный столицы. Об этом ранее уже говорил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Поэтому с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить только тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятиях", – заявил мэр города.

По его словам, для таких перевозок уже разработаны маршруты общественного транспорта, схему которых будет опубликовано 21 марта.

"Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Такие пропуски мы сейчас передаем во все необходимые предприятия", – подчеркнул Кличко.

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