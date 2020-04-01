Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров Украины ввести еще более жесткие ограничения на передвижение граждан улицами города на время пандемии коронавируса.

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Он убежден, что люди должны перестали гулять в парках и на детских площадках. Об этом глава столицы сказал на ежедневном онлайн-брифинге 1 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу обратиться к правительству: примите, пожалуйста, шаги, которые позволят власти на местах контролировать ограничения. Примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий", – перечислил Кличко.

Кличко призвал киевлян прекратить бродить по городу

По словам мэра Киева, более половины из новых инфицированных COVID-19 киевлян, в последнее время даже не выезжали за границу – они заразились в Украине. Поэтому, подчеркнул он, это означает, что вирус расползается и охватывает город.

В связи с этим Кличко призвал жителей, которые до сих пор не верят в угрозу, "спуститься на землю" и прекратить бродить по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.

"Прошу: хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!" – подытожил мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству внутренних дел и попросил усилить контроль за соблюдением жителями города карантина из-за коронавируса, и предприятиями, которые не перевели работников на дистанционную работу.

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