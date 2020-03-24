Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству внутренних дел Украины и попросил усилить контроль за соблюдением жителями города карантина из-за коронавируса COVID-19, а еще за предприятиями, которые не перевели сотрудников на дистанционную работу.
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Об этом чиновник рассказал на брифинге 24 марта, трансляцию которого вела КГГА на Youtube-канале. Он отметил, что в последние дни спецрейсами из-за границы прибывали десятки тысяч украинцев, большинство – в аэропорт "Борисполь", другие – на железнодорожный вокзал Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица остается один на один", – заявил Кличко.
Кличко призвал МВД вывести на улицы Киева больше полиции из-за карантина. Иллюстрация
Он добавил, что все профильные государственные органы должны присоединиться к контролю за состоянием здоровья людей, которые прибывают. Украинцев, по его словам, необходимо информировать о двухнедельной самоизоляции и ответственности за нарушение этого обязательства.
"На сегодняшний день происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу. Отдельно я обращаюсь к МВД – усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также предприятиями и учреждениями за выполнением ими мероприятий по организации дистанционной работы своих сотрудников", – подчеркнул Кличко.
По словам чиновника, в столице коронавирус подтвержден у 28 человек. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели, привезли инфекцию из поездок за границу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 24 марта в Украине было лабораторно подтверждено 84 случая COVID-19.
В Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.
В самой же столице Украины коронавирус подхватило 29 человек. За последние сутки новых случаев в городе не было зафиксировано.
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