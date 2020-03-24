Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству внутренних дел Украины и попросил усилить контроль за соблюдением жителями города карантина из-за коронавируса COVID-19, а еще за предприятиями, которые не перевели сотрудников на дистанционную работу.

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Об этом чиновник рассказал на брифинге 24 марта, трансляцию которого вела КГГА на Youtube-канале. Он отметил, что в последние дни спецрейсами из-за границы прибывали десятки тысяч украинцев, большинство – в аэропорт "Борисполь", другие – на железнодорожный вокзал Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица остается один на один", – заявил Кличко.

Кличко призвал МВД вывести на улицы Киева больше полиции из-за карантина. Иллюстрация

Он добавил, что все профильные государственные органы должны присоединиться к контролю за состоянием здоровья людей, которые прибывают. Украинцев, по его словам, необходимо информировать о двухнедельной самоизоляции и ответственности за нарушение этого обязательства.

"На сегодняшний день происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу. Отдельно я обращаюсь к МВД – усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также предприятиями и учреждениями за выполнением ими мероприятий по организации дистанционной работы своих сотрудников", – подчеркнул Кличко.

По словам чиновника, в столице коронавирус подтвержден у 28 человек. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели, привезли инфекцию из поездок за границу.

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