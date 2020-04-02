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2 апреля • обновлено в 14:27
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Кличко призвал Минздрав доплатить сотрудникам скорой за работу во время распространения COVID-19

3.6т
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству здравоохранения Украины с призывом включить сотрудников скорой помощи в перечень категорий медиков, которым предоставят доплаты за работу во время распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом глава столицы Украины заявил во время брифинга 2 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtubе-канале. Он рассказал о распространении COVID-19 в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу также прокомментировать ситуацию с тем, что сегодня во многих регионах возмущены сотрудники скорой помощи, которых правительство не внесло в перечень категорий медработников по доплатам за работу в этих условиях. Я обращаюсь к Министерству здравоохранения: надо срочно исправить эту ошибку и внести работников скорой в перечень тех, кому будут осуществлять доплаты за март", – подчеркнул Кличко.

Кличко обратился к Минздраву из-за доплат работникам скорой. Иллюстрация

Кличко обратился к Минздраву из-за доплат работникам скорой. Иллюстрация

В то же время он отметил, что в самом Киеве работники скорой помощи таки получат доплаты.

"Что же касается Киева, подчеркну: в столице медики скорой получат доплаты. На это город выделил дополнительные средства после перераспределения бюджета. Всего на доплаты всем медработникам столицы мы выделили 894 миллиона гривен", – добавил мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Данные были обнародованы в 12:00 2 апреля. Всего в городе подтверждено 161 случай заражения, 12 человек вылечилось.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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