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26 марта • обновлено в 17:59
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Кличко опроверг слухи о VIP-статусе Александровской больницы Киева. Видеорепортаж из медучреждения

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Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что Александровская клиническая больница Киева является медучреждением для VIP-пациентов. Он заявил, что туда везут почти всех людей с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Об этом глава столицы Украины рассказал во время брифинга 26 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Также Кличко показал видео из самого медучреждения, где он побывал (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Много слухов относительно Александровской больницы. Это якобы VIP-больница для избранных. Так вот: Александровская больница является базовой. И в основном всех больных или людей с подозрением на коронавирус отправляют туда", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко опроверг слухи о VIP-статусе Александровской больницы Киева

Кличко опроверг слухи о VIP-статусе Александровской больницы Киева

Сайт Виталия Кличко

По его словам, если количество больных будет увеличиваться, будут лечить и в других определенных и подготовленных для этого медучреждениях. А таких в столице пока семь, включая Александровскую.

"Я сегодня утром (26 марта. – Ред.) был в Александровской больнице. Проверил лично и снял на телефон небольшой репортаж оттуда", – отметил мэр столицы.

На видео видно, как Кличко в Александровской больнице оделся в защитный костюм, медицинскую маску и очки. Он пообщался с врачами, которые заверили, что все боксы одинаковые, нет лучших или худших. Также мэр столицы посетил палату с больным коронавирусом депутатом Сергеем Шаховым.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Звон Владимир
Звон Владимир
Остается выяснить, что обозначает: "везут почти всех людей с подозрением" и "в основном всех больных или людей с подозрением". Как известно_дьявол кроется в мелочах.
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