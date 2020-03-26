Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что Александровская клиническая больница Киева является медучреждением для VIP-пациентов. Он заявил, что туда везут почти всех людей с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Об этом глава столицы Украины рассказал во время брифинга 26 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Также Кличко показал видео из самого медучреждения, где он побывал (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Много слухов относительно Александровской больницы. Это якобы VIP-больница для избранных. Так вот: Александровская больница является базовой. И в основном всех больных или людей с подозрением на коронавирус отправляют туда", – подчеркнул мэр Киева.
Кличко опроверг слухи о VIP-статусе Александровской больницы Киева
Сайт Виталия Кличко
По его словам, если количество больных будет увеличиваться, будут лечить и в других определенных и подготовленных для этого медучреждениях. А таких в столице пока семь, включая Александровскую.
"Я сегодня утром (26 марта. – Ред.) был в Александровской больнице. Проверил лично и снял на телефон небольшой репортаж оттуда", – отметил мэр столицы.
На видео видно, как Кличко в Александровской больнице оделся в защитный костюм, медицинскую маску и очки. Он пообщался с врачами, которые заверили, что все боксы одинаковые, нет лучших или худших. Также мэр столицы посетил палату с больным коронавирусом депутатом Сергеем Шаховым.
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3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом.
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