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9 апреля • обновлено в 17:15
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Кличко объяснил, почему отличаются данные Киева и Минздрава о количестве больных COVID-19

2.7т
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Данные о количестве больных коронавирусом COVID-19 в Киеве, которые подают столичные власти, отличаются от статистики Министерства здравоохранения Украины, скорее всего, из-за разного алгоритм подсчета.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 9 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, информация, которую предоставляют власти города, поступает от специалистов, которые исследуют образцы, она является детализированной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Оперативно, поздно вечером – сразу после завершения лабораторных исследований образцов, что поступили в учреждение, после обработки данных", – подчеркнул Кличко.

Кличко объяснил, почему отличаются данные города и Минздрава о количестве больных COVID-19. Иллюстрация

Кличко объяснил, почему отличаются данные города и Минздрава о количестве больных COVID-19. Иллюстрация

"А Минздрав получает эту информацию утром следующего дня. И, скорее всего, учитывает ее уже в статистику следующего дня", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12:00 9 апреля количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 335, умерло уже шесть человек.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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