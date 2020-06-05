Киеву не разрешили открыть кафе и рестораны: карантин продолжился

В пятницу, 5 июня, в Киеве из-за большого количества зараженных коронавирусом (COVID-19) смягчение карантина не наступит: кафе и ресторанам запрещено открывать помещения для посетителей.
Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Каратин в Киеве
"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", – сказал он.
Ранее Ляшко назвал области, которые не попали под смягчение карантина с 5 июня.
Отметим, что состоянием на утро, 5 июня, в Киеве официально зафиксировано 3 292 зараженных (+82 за сутки).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В понедельник, 1 июня, в Украине начался очередной этап ослабления карантина.
Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы заведений общественного питания во время карантина, которые полноценно заработают с 5 июня.
Напомним, что адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.
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