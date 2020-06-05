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5 июня • обновлено в 10:39
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/ Жизнь столицы

Киеву не разрешили открыть кафе и рестораны: карантин продолжился

  • Виктор Ляшко заявил, что Киев не соответствует эпидемиологическим показателям

  • В столице официально зафиксировано 3 292 зараженных

  • Не ослабили карантин также в ряде областей Украины

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В пятницу, 5 июня, в Киеве из-за большого количества зараженных коронавирусом (COVID-19) смягчение карантина не наступит: кафе и ресторанам запрещено открывать помещения для посетителей.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Каратин в Киеве

Каратин в Киеве

"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", – сказал он.

Ранее Ляшко назвал области, которые не попали под смягчение карантина с 5 июня.

Киеву не разрешили открыть кафе и рестораны: карантин продолжился

Отметим, что состоянием на утро, 5 июня, в Киеве официально зафиксировано 3 292 зараженных (+82 за сутки).

Киеву не разрешили открыть кафе и рестораны: карантин продолжился

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина Киев
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