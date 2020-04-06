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6 апреля • обновлено в 15:07
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Киевлянин решил "перехитрить" карантин и попал в Гидропарк вплавь. Эксклюзивное видео

4.7т
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В Киеве парень, которого полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 не пустила на спортивную площадку на территории Гидропарка, решил добраться туда, переплыв пролив.

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Инцидент произошел 6 апреля. Об этом узнал журналист OBOZREVATEL, побывавший на месте происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, сначала парень с другом пришел к мосту, который ведет к спортплощадке в Гидропарке. Тогда полиция отказалась их пропустить, из-за чего киевлянин начал возмущаться.

Киевлянин решил "перехитрить" карантин и попал в Гидропарк вплавь

Киевлянин решил "перехитрить" карантин и попал в Гидропарк вплавь

После этого парень просто разделся и прыгнул в воду, решив добраться до спортплощадки таким образом. Но на другом берегу его уже ждали правоохранители, которые и забрали киевлянина в участок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник утром, 6 апреля, в Гидропарке в Киеве, где полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 взяла под охрану спортивную площадку, возник конфликт.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
сколько идиотов снимают на камеру
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Сколько гороев-идиотов, а в результате нехватка больничных коек, аппаратов ИВЛ, медикаментов; единственное чего вдоволь - места на кладбище.
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Кияни Жизнь столицы

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