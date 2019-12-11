Киев скуют пробки из-за иностранных кортежей: на каких улицах ограничат движение

В Киеве 12 и 13 декабря временно ограничат движение авто на нескольких участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе. Из-за этого город могут сковать пробки.

Дело в том, что в Украину прибудут премьер-министр Грузии Георгий Гахария и премьер-министр Республики Молдова Ион Кику. Об этом написала пресс-служба Управления государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

Согласно украинскому законодательству, для глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, предусмотрена государственная охрана. Так, Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегациям Гахария и Кику.

Киев скуют пробки из-за иностранных кортежей

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Изданию удалось сделать потрясающее видео с высоты птичьего полета.

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