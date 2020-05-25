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25 мая • обновлено в 20:40
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Киев оказался в опасности из-за мощных дождей: спецтранспорт уже подготовлен

1.5т
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В Киеве вечером в понедельник, 25 мая, дождь достигнет критерия значительный, что создаст первый уровень опасности.

Об этом сказано в сообщении Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на данные Украинского гидрометцентра.

"До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)", – сказано в заявлении.

Киев оказался в опасности из-за мощных дождей: спецтранспорт уже подготовлен

В "Киевавтодоре" отметили, что готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Иллюстрация

Иллюстрация

фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам климатологов, лето 2020 обещает быть капризным – ожидаются ливни, град, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары к холоду и наоборот.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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