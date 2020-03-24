В Киеве во время распространение коронавируса COVID-19 выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.

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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, написала пресс-служба КГГА. В городе за 12-ю неделю 2020 года зарегистрировали 14 893 больных гриппом и ОРВИ, хотя в то же время интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне.

Так, за последнюю неделю (по сравнению с предыдущей) заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 22,2%. Детей заболело – 7 595 (снижение на 2,5%), а вот взрослых – 7 298 (рост на 66,2%).

Киев атаковал грипп и ОРВИ. Иллюстрация

"В структуре заболеваемости дети составляют 51%, а на предыдущей неделе – 64%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 3,8% – зарегистрировано 3 550 случаев", – объяснил Поворозник.

Он отметил, что в медучреждения за 12 неделю года было госпитализировано 236 человека, из которых 107 – дети.

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