В Киеве во время распространение коронавируса COVID-19 выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.
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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, написала пресс-служба КГГА. В городе за 12-ю неделю 2020 года зарегистрировали 14 893 больных гриппом и ОРВИ, хотя в то же время интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне.
Так, за последнюю неделю (по сравнению с предыдущей) заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 22,2%. Детей заболело – 7 595 (снижение на 2,5%), а вот взрослых – 7 298 (рост на 66,2%).
Киев атаковал грипп и ОРВИ. Иллюстрация
"В структуре заболеваемости дети составляют 51%, а на предыдущей неделе – 64%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 3,8% – зарегистрировано 3 550 случаев", – объяснил Поворозник.
Он отметил, что в медучреждения за 12 неделю года было госпитализировано 236 человека, из которых 107 – дети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
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Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 24 марта в Украине было лабораторно подтверждено 84 случая COVID-19.
В Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.
В самой же столице Украины коронавирус подхватило 29 человек. За последние сутки новых случаев в городе не было зафиксировано.
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