Киев и область снова попали в лидеры по COVID-19: вирус унес жизни еще почти полсотни человек

В Киеве за последние сутки заражение COVID-19 подтвердили еще в 1391 человека. Столица несколько недель держится в лидерах среди всех регионов Украины по ежедневному количеству выявленных инфицирований.

По состоянию на утро 20 ноября в городе насчитывается 56 594 случая этого заболевания. Такую статистику предоставил сайт СНБО.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 33 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 1080 смертей от нее. В то же время 379 жителей города смогли преодолеть болезнь, в общем выздоровели 35 123 пациента.

Примечательно, что Киевская область тоже является лидером по суточному приросту новых больных COVID-19. За последние 24 часа там выявили 1080 случаев инфицирования, а общее число достигло 28 427. Еще 15 жителей региона умерли от последствий болезни (всего 615), а 245 (в общем 10 868) смогли вылечиться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в столичной больнице скончалась женщина с тяжелой формой COVID-19, тремя днями ранее умерла ее дочь 36 лет с таким же диагнозом.

Помимо этого, у морга в Киеве сняли на камеру вереницу катафалков, По словам одного из врачей медучреждения, большинство умерших болели COVID-19.

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