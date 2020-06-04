Киев и область накроет непогода: синоптики дали штормовое предупреждение

В Киеве и области в четверг после обеда, 4 июня, начнется сильная гроза, которая продлится до конца суток.

Соответствующий прогноз дал Укргидрометцентр. Было объявлено І уровень опасности (желтый).

Киев и область накроет непогода. Иллюстрация

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте также опубликовала рекомендации, как вести себя во время сильного ветра:

все окна домов следует плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если человек оказался на улице, ему надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае очень сильного ветра спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Киеве и области Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.

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