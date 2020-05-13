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14 мая • обновлено в 16:34
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Как в Киеве во время карантина будут работать стоматологи: названы главные условия

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В Киевской городской государственной администрации объяснили, при каких условиях в столице будут оказывать стоматологическую помощь во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Соответствующий пост пресс-служба КГГА разместила на своей странице в Facebook. Перечень условий состоит из девяти пунктов.

Так, прием клиентов будет происходить только по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 15 минут, чтобы они не контактировали между собой. Между местами предоставления услуг должна быть дистанция не менее 1,5 м.

Пациента не позднее, чем за день до приема, будут опрашивать о состоянии здоровья, признаках респираторных заболеваний и контактах с больными. Если эти признаки есть или пациент контактировал с зараженными COVID-19 в течение 14 дней, оказание помощи откладывается.

Допуск к работе сотрудников должен осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты: респиратора класса защиты FFP2/FFP3 (без клапана) или хирургической маски, герметичных защитных очков, сплошного защитного щитка для лица, одноразовых перчаток.

В КГГА объяснили, как в Киеве во время карантина будут работать стоматологи. Иллюстрация

В КГГА объяснили, как в Киеве во время карантина будут работать стоматологи. Иллюстрация

Средства индивидуальной защиты должны сниматься в помещении, где оказывалась помощь. Запрещено оставлять кабинет в маске, респираторе, перчатках, которые использовались во время приема. Учреждение должно быть обеспечено средствами индивидуальной защиты на следующие пять рабочих дней.

На входах должны быть дозаторы с антисептиком, санитарный контроль для посетителей. Клиенты в масках должны ожидать очереди вне помещения – где есть маркировка расстоянии в 1,5 м. Внутрь будут допускать только одного человека на 10 кв. м.

Стоматологии должны информировать клиентов об установленных ограничениях на своих сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или другим способом.

Каждые два часа сотрудники должны проводить дезинфекционные мероприятия, соблюдать нормативные показатели микроклимата помещений (влажность, температура воздуха), а также обеспечивать сквозное проветривание после приема каждого пациента не менее 15 минут.

В помещениях, где оказывалась медицинская помощь, должна происходить уборка после каждого клиента, дезинфекция средств защиты многоразового использования.

Рекламные брошюры, журналы, другие полиграфические материалы, игрушки должны быть недоступными для пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Надомников и других частников попробуйте проконтролировать.
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Кияни Жизнь столицы

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