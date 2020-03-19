Как в Киеве борются с толпами в транспорте и кому грозят штрафы: детали карантина

Несмотря на приостановление работы метро в Киеве и ограничение на передвижение в других видах общественного транспорта, в столице достаточно единиц подвижного состава и весь он курсирует в штатном режиме.

Что же касается несоблюдения гражданами введенных ограничений, то с людьми ведется разъяснительная работа, а водители не могут высаживать пассажиров. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

"Сотрудники "Киевпасстранса" совместно с полицией будут контролировать выполнения установленных ограничений. Будут выделены дополнительные патрули, которые будут дежурить на остановках и следить за ситуацией", – заверил он.

При этом Левченко подчеркнул, что пока неизвестно, будут ли наказываться водителей или пассажиров за нарушение установленных правил, по крайней мере о каких-либо штрафах он не слышал.

Со своей стороны, в Патрульной полиции утверждают, что как никогда будут контролировать выполнение правил на время карантина в общественном транспорте.

Так, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что пассажирам штрафы не грозят – расплачиваться будут только водители, владельцы предприятий и должностные лица.

"Штрафовать будут и водителей, и должностных лиц. Если мы видим, что есть нарушение транспортным средством частного или коммунального предприятия, то ответственность понесет и водитель, и владелец, или должностное лицо", – рассказал правоохранитель.

Так выглядит транспорт во время карантина в Киеве Facebook/Андрей Дзиндзя

Но все же, как и говорил директор "Киевпасстранса", для проверки соблюдения всех правил перевозки в общественном транспорте, в помощь полиции, организуют специальные патрули, которые также будут дежурить на остановках.

"Учитывая, что сегодня закон только опубликован, мы обходимся предупреждениями. Хотя штрафы уже выписывали в Киеве и области, но это единичные случаи. А уже завтра (19 марта. – Ред.) начнем работать в полном режиме и привлекать к ответственности нарушителей", – добавил Белошицкий.

Отметим, что полицейский не подтвердил, но и не опроверг информацию о штрафовании маршрутчика в Одессе, но указал на то, что штрафов в размере 1700 гривен нет, минимальный за нарушение карантина составляет 17 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.

Согласно решению Кабинета министров Украины, метро Киева остановило работу с 23:00 17 марта, а наземный транспорт изменил правила в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

В Киеве, несмотря на введенный карантин в связи с распространением коронавируса, 17 марта на некоторых улицах образовались пробки.

На шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжают игнорировать запрет.

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