Как Киев отреагировал на локдаун выходного дня: что происходит в ТЦ. Фото

В субботу, 14 ноября, в Киеве из-за карантина выходного дня на два дня приостановили свою работу все магазины, кроме продуктовых, аптек и ветеринарних аптек.

В торгово-развлекательных центрах утром открылись только супермаркеты, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Все заведения общественного питания закрыты или работают на вынос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" после скандала с "72-часовой пятницей" все-таки закрыла двери для покупателей на выходные. В одном из магазинов на Братиславской, 11 люди выстроились в очередь на выдачу интернет-заказов. Возле входа дежурила полиция, правоохранители делали замечания покупателям без защитных масок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.