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9 мая • обновлено в 12:37
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Как Киев на карантине празднует День победы над нацизмом: эксклюзивные кадры

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В субботу, 9 мая, в Киеве проходят мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, столичная полиция и военные Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции. В частности, территорию парка, где установлен Вечный огонь.

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Людей пропускают к Вечному огню небольшими группами и с соблюдением дистанции. Не всем это нравится, но признают, что на карантине нужно соблюдать меры предосторожности.

"Нужно быть осторожными, соблюдать режим. Чтобы после Дня победы выйти здоровыми и благополучными и продолжать свое дело победы", – рассказала пенсионерка Александра Романчикова.

Александра Романчикова

Александра Романчикова

Добавим, что место перед Вечным огнем обрабатывают спецсредством, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Дезинфекция у Вечного огня

Дезинфекция у Вечного огня

В полиции отметили, что никаких конфликтов не возникало, люди группами проходят к Вечному огню. Также правоохранители на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с людьми по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Дезинфекция у Вечного огня

Дезинфекция у Вечного огня

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Киев на карантине празднует День победы над нацизмом

Дезинфекция у Вечного огня

Дезинфекция у Вечного огня

Полиция охраняет порядок на День победы над нацизмом

Полиция охраняет порядок на День победы над нацизмом

Полиция охраняет порядок на День победы над нацизмом

Полиция охраняет порядок на День победы над нацизмом

Полиция охраняет порядок на День победы над нацизмом

Полиция охраняет порядок на День победы над нацизмом

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области День Победы Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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