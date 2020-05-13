Без праздников и с пятиминутками здоровья: как будуть работать детсады и школы Киева после карантина

До 22 мая в Киеве открытие образовательных заведений и возвращение в них детей не предусматривается. Однако в связи с послаблением карантинных ограничений из-за коронавируса уже рассматриваются планы на будущее.
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О том, как будут возвращаться к работе столичные детсады и школы, на канале "Новая украинская школа" в YouTube рассказала руководитель департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По ее словам, в дошкольных учреждениях привычный режим работы возобновят только после того, как проконтролируют здоровье детей и воспитателей, а также подготовят помещения.
Сначала некоторые ограничения сохранятся, среди них:
родителям запретят вход в сад;
все собрания будут проводиться онлайн;
воспитанников детсадов будут осматривать ежедневно;
обязательными станут регулярное проветривание и дезинфекция;
для каждой группы должен быть отдельный вход;
запретят проводить общие праздники и объединять группы.
Помимо этого, в детсадах должны разработать алгоритм действий на случай, если появятся больные коронавирусом.
В школах приступать к учебному процессу будут в шесть этапов:
как только в правительстве примут решение о снятии ограничений, на местном уровне утвердят соответствующие нормативные документы о восстановлении учебы в помещениях учреждений;
районные управления образования (РУО) проведут совещания с руководством школ о подготовке помещений к работе согласно регламенту;
руководители учебных заведений сформируют комиссии в составе воспитателя/учителя/мастера производственного обучения, директора по хозчасти и медработника;
директор учебного заведения согласует данные о состоянии здоровья учеников с мониторинговой группой, а данные о готовности педколлектива и помещений – с РУО, департаментом образования и науки, а также с Госпродпотребслужбой;
после этого РУО дает разрешение на возобновление учебного процесса.
Примечательно, что все эти подготовительные шаги могут занять от 10 дней до двух недель.
Как только школы приступят к учебному процессу, им рекомендуется:
открыть все запасные входы/выходы;
направлять педагогов и учеников (по количеству) на разные входы;
изменить время начала занятий (например, начальная школа учится с 08:00, средняя – с 08:45, а старшая – с 09:15);
родители обязаны измерять температуру детям перед школой, а на входе в учебное заведение необходимо проводить повторный температурный скрининг или опрашивать детей;
выстроить маршрут передвижения по помещениям и установить режим работы столовой;
в случае выявления заболевших выстроить систему оповещения в школе;
ограничить проведение массовых мероприятий;
в одном классе могут учиться не более 30 человек.
Ко всему прочему, в учебных заведениях следует ввести графики проветривания, ограничить доступ посторонних, в том числе и родителей, а также проводить "пятиминутки здоровья" и заменить бумажные классные журналы электронными.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19. И хотя столичные власти решили не открывать некоторые заведения, многие общенациональные ограничения ослабили или сняли вообще.
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