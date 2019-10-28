Холод и морозы: появился прогноз погоды на конец октября и начало ноября в Киеве

В Киеве в течение недели, с 29 октября и до 1 ноября, будет холодная и пасмурная погода. По ночам температура может достигнуть даже ниже нуля.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, во вторник, 29 октября, ожидается дождь. Температура ночью будет около +4...+6 градусов, а днем – поднимется до +7..+9.

Уже 30 октября осадков не ожидается, впрочем, будет пасмурно. Ночная температура – только +1...+3 градуса, дневная – до +4...+6.

Появился прогноз погоды на конец октября и начало ноября в Киеве

В четверг, 31 октября, солнце скроется за облаками, а ночь станет морозной – температура будет в пределах -1...-3 градуса. Днем ожидается около +4...+6 градусов. 1 ноября погода будет аналогичной, однако ночью станет не так холодно – температура достигнет до 0...+2 градусов.

Прогноз также дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в Киеве 29-го октября существенные осадки не предусматриваются, разве что морось. Температура воздуха в течение дня составит не выше +10 градусов.

Она отметила, что с 30 октября по 1 ноября значительно похолодает: ночью до -1...-5 градусов, днем – до +4...+7 градусов.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на ноябрь в Украине, предупредив о морозах и снеге.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!